Quartu, apre a Flumini nuovo spazio socio-educativo giovanile

A Flumini di Quartu apre un nuovo spazio educativo dove i giovani potranno crescere e divertirsi insieme, socializzando, e dove le famiglie troveranno un centro di riferimento con un'equipe specializzata. Lo spazio è stato inaugurato oggi all'Istituto Comprensivo n. 6, in via Mar Ligure, alla presenza del sindaco Graziano Milia e di una nutrita delegazione della Giunta e del Consiglio.

Le attività dello Spazio socio-educativo e giovanile, voluto in primis dall'assessorato ai Servizi Sociali, e realizzato in sinergia con i Territori extraurbani e la Pubblica istruzione, avranno inizio dalla prossima settimana, nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle 15 alle 19.30, e per tutta la giornata di mercoledì, dalle 9 alle 19:30. Al primo piano della scuola, con accesso accanto alla Biblioteca circoscrizionale, un grande Open space e tre grandi aule dedicate ciascuna a una diversa attività, dall'area dedicata alla musica fino a quella ludica, garantiranno la necessaria funzionalità per intercettare i bisogni e gli interessi de giovani quartesi.

Nello specifico il Ludostudio, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni, sarà attivo per due pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 17, con interventi educativi in piccoli gruppi dedicati ai bambini della scuola primaria di primo grado. Uno spazio di crescita in cui i bambini, una volta terminati i compiti, con la supervisione degli operatori, potranno accedere alle attività di gioco. Verranno quindi supportati nell'acquisizione di un metodo di studio e nel potenziamento delle capacità didattiche, ma anche accompagnati in esperienze ludiche per migliorare, attraverso il gioco, la comunicazione, il confronto col prossimo, la cooperazione e l'inclusione.

"Siamo molto soddisfatti di poter dedicare questo spazio a bambini e giovani quartesi - afferma l'assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni -. Siamo certi che sarà un servizio, studiato ad hoc per incontrare le esigenze dei nostri cittadini, molto accogliente per tutti quanti. Un grande Centro di accoglienza per il territorio che dimostra la grande sensibilità di questa Amministrazione per coloro che hanno bisogno di ricevere un'attenzione in più e che esplicita la sua presenza anche nelle zone extraurbane".