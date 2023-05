Pronti 25 milioni per 20 nuovi voli agevolati in Sardegna

Un disegno di legge regionale con uno stanziamento di 25 milioni di euro in tre anni, per attivare almeno 20 nuovi collegamenti aerei da e per la Sardegna.

Lo ha presentato questa mattina a Sassari, nella sede dell'Università, l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, definendolo "un passo fondamentale per far partire il modello sardo di continuità territoriale".

Il provvedimento, elaborato basandosi sui risultati formulati dal gruppo di esperti sui trasporti attivato qualche mese fa dal rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, illustrato con in collegamento da remoto del presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, e del presidente della Regione, Christian Solinas, prevede uno stanziamento di 5 milioni per il 2023 e 10 milioni ciascuno per il 2024 e il 2025 da destinare alle compagnie aeree per l'attivazione di nuovi collegamenti.

La norma, che dovrà essere passare in Giunta e in Consiglio regionali, prevede la concessione di aiuti diretti alle compagnie aeree, pari al 50% dei costi sostenuti per i diritti aeroportuali sostenuti.

Con le risorse stanziate, recuperate dai ribassi d'asta dei bandi per la continuità territoriale, si stima che potranno essere attivate complessivamente sui tre scali dell'isola una ventina di nuove rotte, nazionali e internazionali. "Terremo conto anche delle indicazioni che arriveranno dalle organizzazioni degli emigrati sardi in Italia e in Europa", ha sottolineato l'assessore Moro, "per individuare quelle rotte che in termini di traffico potenziale possono essere più utili a migliorare la mobilità dei cittadini sardi e dell'Unione europea". Mentre "sulla continuità territoriale attuale, quella dei tre aeroporti sardi con Roma e Milano, gli oneri di servizio, con Enac e Ministero vogliamo riaprire il confronto a Bruxelles per ridefinirne alcuni aspetti, a cominciare dal fissare un tetto massimo alla tariffa dei non residenti, e infine gli aiuti diretti al passeggero per l'abbattimento del costo tariffario, da finanziare con uno stanziamento di 2 milioni e mezzo di euro di risorse statali", ha concluso.