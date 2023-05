Il porto di Olbia primo in Italia per numero passeggeri

Oltre tre milioni di passeggeri sono transitati dal porto Isola Bianca di Olbia nel 2022: un numero che rende lo scalo gallurese il primo in Italia per numero di passeggeri appunto, con un aumento dell'1,7% sui dati registrati nel 2019, anno prima del Covid e quello più attendibile per fare confronti.

Dietro Olbia si trova il porto di Livorno con 2,8 milioni di passeggeri. Non solo: nel 2022 nello scalo dell'Isola Bianca e in quello industriale di Cocciani, sono state registrate 5,8 milioni di tonnellate di merci trasportate sui traghetti.

L'incremento dei numeri è pari all'8,1% rispetto al 2019.

Olbia consolida così il suo ruolo di polo logistico della Sardegna per quanto riguarda il commercio delle produzioni locali come formaggi, sughero, vini e manufatti, e per la presenza di numerose imprese qualificate operanti nella logistica, la maggior parte delle quali con sede nel distretto produttivo del Consorzio industriale del nord est Sardegna e Gallura. Il secondo porto è quello di Cagliari-Sarroch con 4,3 milioni di tonnellate di merci sui traghetti, anche se lo scalo cagliaritano, con le rinfuse liquide come il petrolio, le rinfuse solide come il carbone e le merci su container, è di gran lunga il primo porto merci della Sardegna con 30,7 milioni di tonnellate.

Ad elaborare e diffondere i dati la Comunicazione e Centro Studi del Cipnes, che ha lavorato basandosi sulle nuove statistiche pubblicate da Assoporti per l'anno scorso.