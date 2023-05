Calderoli a Cagliari, sit-in contro autonomia differenziata

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - La protesta era annunciata e oltre al comitato per il No all'autonomia differenziata che l'ha promosso, a ritrovarsi in sit-in sotto il palazzo del Consiglio regionale, nel giorno della visita del ministro Roberto Calderoli a Cagliari, sono state anche altre associazioni della società civile, come l'Unione sindacale di base e movimenti indipendentisti. A loro si sono aggiunti i consiglieri di opposizione che non hanno partecipato per protesta all'incontro informale organizzato dal presidente dell'Assemblea, Michele Pais, come già annunciato.

"Se le tre regioni del nord che lo hanno richiesto avranno le 23 competenze in ballo, avranno anche le risorse relative, che anziché confluire allo Stato ed essere redistribuite, resteranno in capo a quelle regioni", ha spiegato uno dei promotori del comitato, il docente e avvocato cagliaritano Andrea Pubusa.

"Noi vogliamo che questo decreto venga ritirato - sottolinea Pubusa -, Calderoli e gli altri vogliono prendersi risorse e competenze dello Stato per darle alle regioni del Nord. È ovvio - ha concluso - che ci sarà un calo delle risorse per i servizi sociali, per l'occupazione, è così evidente". (ANSA).