Bioplastica con scarti dell'industria ittica, start up dell'anno

Relicta, fondata da cinque ragazzi che hanno ideato una bioplastica realizzata dagli scarti dell'industria ittica che servirà per produrre soluzioni di packaging sostenibile, è stata eletta start up sarda dell'anno.

È il verdetto alla chiusura di SIOS23 Sardinia, manifestazione di StartupItalia alla Manifattura di Cagliari.

Relitta si è imposta tra le 36 realtà selezionate per la call organizzata in collaborazione con Innois, la piattaforma della Fondazione di Sardegna nata per promuovere il territorio come hub dell'innovazione. Secondo posto per 181 Travel, startup attiva nel settore del turismo che offre esperienze, escursioni e tour grazie alla collaborazione con strutture ricettive e tour operator e che ha recentemente raccolto 3,5 milioni di euro di finanziamento. Sul podio anche Cube Controls, realtà innovativa che progetta e produce periferiche di gioco che replicano i volanti di vetture sportive come Formula 1 o GT car.

Ad oggi, sono 203 le startup della Sardegna indicate all'interno del Registro delle Imprese: quasi la metà (46%) operano nel campo della produzione di software, il 12,8% svolge attività nel settore di ricerca e sviluppo, il 9,3% nei servizi di informazione e circa il 3% sono specializzate nel comparto agricolo.

La vocazione all'innovazione dell'isola è dimostrata anche dall'aumento di addetti nel comparto IT nella regione, dato che si rivela maggiore (1,8%) rispetto alla media italiana (0,9%). A migliorare sono le recenti performance della regione in tutti i comparti. Secondo i dati dell'Osservatorio Aspal, nei primi nove mesi del 2022 sono infatti cresciuti tutti i settori produttivi, con costruzioni e turismo a fare da traino: +1% l'industria, +3 % gli altri servizi, +9 % gli alberghi e i ristoranti, +14% le costruzioni. L'economia sarda nel 2022 ha beneficiato anche dell'aumento dell'occupazione, che registra un +3,8%.