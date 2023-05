Basket: Dinamo vince gara 3 nei playoff, ora è 2-1 su Venezia

(ANSA) - SASSARI, 19 MAG - La Dinamo Banco di Sardegna ha vinto ieri sera per 80-69 gara 3 nei quarti dei play off contro Venezia e si è portata in vantaggio 2-1 nella serie. Sabato 20 in gara 4, ancora al PalaSerradimigni, Sassari avrà in mano il match ball per conquistare la semifinale.

Ieri, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato chiuso con i biancoblu avanti di sei lunghezze (41-35), il terzo quarto è stato determinante per indirizzare la Dinamo alla vittoria. I padroni di casa hanno dato una spallata alla partita arrivando a toccare un vantaggio di 20 punti, trascinanti da un super Jamal Jones.

L'ala americana, schierato nel quintetto di partenza, si è caricato di due falli dopo appena 30 secondi dall'inizio della gara, ed è rimasto seduto in panca fino all'inizio del terzo quarto. Rimesso in campo da coach Bucchi, Jones si è scatenato realizzando 12 punti in 5 minuti e spaccando letteralmente la partita. Alla fine per lui il tabellino dirà 15 punti e 3 rimbalzi.

Con Dowe marcato dalla difesa della Reyer (10 punti impreziositi da ben 9 assist), a trovare la via del canestro ci ha pensato Gentile, autore di 14 punti.

Si è rivisto fra i marcatori anche Bendzius, 8 punti, con due triple e 5 rimbalzi, mentre a fare la voce grossa in difesa è stato Raspino (2 punti, 5 rimbalzi e 2 assist), diventato una certezza. Il centro Diop, meno prolifico del solito in attacco, ha dominato comunque le plance con 7 rimbalzi (e 9 punti), alternandosi con un ottimo Stephens (7 punti e 4 rimbalzi).

A fine gara grande soddisfazione per il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, che tiene però i piedi per terra: "Abbiamo fatto una bella partita in difesa, ma abbiamo mollato negli ultimi cinque minuti, e non dovevamo farlo. Adesso ci aspetta un'altra gara complicata perché Venezia non mollerà". (ANSA).