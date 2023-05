Nuovo campo per allenamenti e prove per pariglie della Sartiglia

Gli allenamenti e delle prove sia per i cavalieri della Sartiglia sia per i mini cavalieri della Sartigliedda saranno svolti in un terreno, possibilmente di proprietà del Comune e preferibilmente in zona "Is Pastureddas", area in cui si concentra la maggior parte delle scuderie private in occasione della giostra equestre. Se fosse necessario, il Comune potrà anche acquisire dai privati, con una permuta, terreni adiacenti necessari a garantire i requisiti tecnici e di sicurezza. Lo prevede una mozione presentata in Consiglio comunale a Oristano e approvata con 15 voti a favore e 5 astenuti.

Il documento impegna sindaco e giunta anche a promuovere e favorire la nascita di una scuola che consenta per il futuro di allargare la partecipazione dei giovani alla Sartiglia.

"Il mondo della Sartiglia nel corso degli anni ha avuto fasi alterne, momenti di espansione si sono alternati a fasi, come negli anni '60, nelle quali i cavalieri sono stati pochi, tanto che si è corso il rischio che non si facesse la corsa - ha detto Giuliano Uras (Sardegna20Venti) illustrando la mozione presentata dal suo gruppo - Esiste però un problema legato alle pariglie. I cavalieri provano su una pista concessa dal Comune che ha dimostrato di non essere idonea. C'è la necessità di trovare una soluzione urgente - ha concluso Uras - Occorre mettere a disposizione dei cavalieri una pista lineare e una club house. L'impianto potrebbe essere messo a disposizione di una società capace di favorire la crescita delle nuove leve di cavalieri e consentire l'effettuazione di prove utili alla corsa delle pariglie".

Il sindaco Massimiliano Sanna che ha dato disponibilità a "investire risorse per dare a tutti la possibilità di effettuare prove" ha detto di apprezzare "lo spirito di una mozione che cerca di individuare una riposta È fondamentale per dare continuità alla Sartiglia - ha concluso il sindaco -.

L'amministrazione comunale ha grande attenzione verso la Sartiglia e tutto ciò che la circonda, compresa l'Associazione cavalieri che ha un ruolo importante. Il Comune lo riconosce e recentemente abbiamo concesso una sede essenziale per il funzionamento dell'associazione".