Laboratorio metropolitano di innovazione premiato a Forum Pa

Il Labmet - Laboratorio Metropolitano di Innovazione della Città Metropolitana di Cagliari - è stato premiato nell'ambito del Forum PA 2023, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della pubblica amministrazione, promosso da Forum PA in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

La nascente agenzia urbana Labmet, basata sull'utilizzo di una piattaforma digitale per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse del territorio ai processi di pianificazione per lo sviluppo sostenibile dell'area metropolitana di Cagliari, si è aggiudicata il premio 'PA Sostenibile 2023: inclusione, empowerment e persone' nella categoria 'Partecipazione e cittadinanza attiva', che vedeva fra i tre finalisti anche un progetto presentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In totale sono giunti in finale 14 progetti, suddivisi in quattro categorie.

L'obiettivo del premio, giunto alla sesta edizione e conferito da una giuria di esperti di Forum PA e ASviS, è quello di individuare le migliori soluzioni realizzate dalle amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU attraverso azioni di governance e partecipazione pubblica.

La targa premio è stata ritirata dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu nel corso dell'evento 'L'Arena di Forum PA - Dalle novità normative alla realizzazione del cambiamento: lavoro, contratti, appalti', che si è svolto questa sera nel Palazzo dei Congressi di Roma. "Ci lusinga che LabMet e il nostro lavoro abbiano ottenuto dei riconoscimenti anche a livello nazionale, prima per essere stato scelto in qualità di modello pilota dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei percorsi di Open Government, e ora con questo premio che ci rende ulteriormente orgogliosi del percorso intrapreso per condividere con cittadini e stakeholder le scelte delle istituzioni nella costruzione del futuro sostenibile dei nostri territori e offrire loro la possibilità di contribuire in modo proattivo a migliorarle", commenta Truzzu.

Assieme al primo cittadino metropolitano hanno preso parte all'evento il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca e la responsabile del Servizio Pianificazione Strategica e Labmet della Città Metropolitana di Cagliari Isabella Ligia.