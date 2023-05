Il campionato mondiale di supermoto sbarca a Tramatza

Campionato mondiale di supermoto sabato 20 e domenica 21 maggio a Tramatza per il "Gran premio della Sardegna 2023".

La corsa, con undici Nazioni in gara, ha preso il via a Busca, in Piemonte, ad aprile. E ora ritorna in Sardegna per il secondo anno consecutivo con i migliori specialisti della disciplina. Alla presentazione dell'appuntamento del prossimo fine settimana c'era anche l'austriaco Lukas Hollbacher, pilota ufficiale della Ktm, e uno dei favoriti al titolo iridato.

"Sono contento di prendere parte a questa manifestazione - ha detto - sono felice soprattutto di correre in una pista molto bella e divertente, uno dei più belle che ci sono in giro per il mondo. Tornerò anche il prossimo anno".

Tra i protagonisti anche il tedesco Marc Reiner Schmidt e i francesi Thomas Chareyre e Steve Bonnal. Attesa anche per il veneto Elia Sammartin, primo degli italiani, quinto nella classifica generale.

Un evento sportivo. Con possibile ritorno economico e vetrina per l'Oristanese. "Al campionato parteciperanno piloti in rappresentanza di undici nazioni - ha detto l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa - non solo europee, a riprova del prestigio internazionale di questa gara. Perciò, è prevista un'importante copertura mediatica grazie ad una diffusa distribuzione televisiva, contribuendo a far conoscere la Sardegna in ogni parte del mondo. Un progetto, 'Sardegna, isola dello sport', che sta dando i suoi frutti, soprattutto verso una sempre maggiore destagionalizzazione e per la promozione delle zone interne".