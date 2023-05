Carta giovani, sconti e convenzioni dai 14 ai 30 anni

Carta Giovani Sardegna, tra i 14 e i 30 anni uno strumento in più per cultura e sport. Ma anche per viaggiare e accedere a offerte commerciali in tutta l'Europa. La carta è digitale: è disponibile gratuitamente attraverso una app per smartphone iOS e Android, è stata già scaricata da più di 3mila ragazzi sardi e può contare sull'adesione iniziale di circa 40 tra enti e aziende dell'isola, che si aggiungono al circuito europeo che va dalla Scozia all'Azerbaigian.

Il progetto, promosso e gestito da Eurodesk Italy con il supporto dell'Assessorato regionale della Sanità, igiene e assistenza sociale e in accordo con Eyca, la European Youth Card Association di Bruxelles, è stato presentato stamattina a Cagliari. Nell'isola, la popolazione giovanile nella fascia 14-30 anni raggruppa circa 250mila persone. L'obiettivo, negli auspici di Eurodesk Italy, è di arrivare nel primo anno di attività a 10mila attivazioni della Carta Giovani Sardegna, con l'obiettivo di toccare quota 40mila entro il triennio.

"Aumentare le opportunità per i giovani è un'azione importante per garantire migliori percorsi di crescita personale e per far crescere la fiducia nel futuro", dice Ramon Magi, presidente di Eurodesk Italy. C'è anche la Regione. "Attraverso il coinvolgimento dell'assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale - dice Giovanni Deiana, direttore generale delle Politiche sociali dell'assessorato , la Regione ha dato pieno e convinto appoggio al progetto Carta Giovani Sardegna, che vuole incentivare e rafforzare tra i giovani sardi, anche in ottica internazionale grazie all'adesione al circuito europeo, l'attenzione verso i consumi consapevoli, le pratiche culturali e sportive e il coinvolgimento come cittadini attivi nella comunità. Il sostegno alla Carta Giovani rientra nelle iniziative che finora la Regione ha messo in campo a favore dei giovani, per assicurare opportunità e strumenti alle nuove generazioni nel loro cammino verso la vita adulta".

Le imprese, associazioni, gli enti pubblici sardi convenzionati gratuitamente sono finora circa 40: tra questi c'è anche il Comune di Sassari, ma sono in via di definizione accordi con Confcommercio Sardegna e Ersu Cagliari. La Carta Giovani Sardegna darà diritto a sconti e opportunità anche per l'imminente manifestazione AteneiKa 2023, a Cagliari dall'1 all'11 giugno prossimi. "La Sardegna - osserva Manuel Sanchez Garcia, direttore di EYCA - è la seconda regione italiana dopo il Lazio ad adottare la Carta Giovani".