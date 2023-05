Incidenti stradali in aumento a Sassari,rinforzati controlli

Continua ad aumentare il numero di incidenti stradali nel Sassarese. Secondo i dati elaborati dal Comando di via Carlo Felice, dall'inizio del 2023 emerge un lieve aumento degli incidenti stradali rispetto allo stesso periodo del 2022, e ciò conferma, anche se nel breve periodo, una tendenza in crescita dal 2016.

Nei primi quattro mesi di quest'anno gli agenti hanno rilevato 434 incidenti, dato che in proiezione si tradurrebbe in 1.350 incidenti stradali nell'anno (nel 2022 sono stati 1.249, di cui 463 con lesioni, 783 con soli danni, 5 mortali). Dal 1 gennaio al 30 aprile gli agenti hanno rilevato 110 incidenti con lesioni, 299 con soli danni ai veicoli; sono stati 25 i pedoni investiti nello stesso periodo. I decessi che sono stati tre (5 lo scorso anno, 10 nel 2021).

Lo scorso anno ci sono state 75 denunce per guida sotto l'effetto dell'alcol, 26 per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con un peso pari al 12 % sul totale delle cause degli incidenti stradali registrati nel 2022 nel comune di Sassari. Nei primi quattro mesi del 2022 sono state 16 le denunce per guida sotto l'effetto dell'alcol, 5 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Per cercare di prevenire gli incidenti stradali in occasione della Cavalcata sarda, sabato e domenica la Polizia locale allestirà una postazione in piazza d'Italia dove gli automobiisti potranno effettuare una prova etilometro per essere sicuri di mettersi alla guida in condizioni di sicurezza. Nella postazione una squadra gli agenti dotati di precursori ed etilometri illustreranno le norme in materia e le conseguenze sotto il profilo delle responsabilità penali, e dei rischi per l'incolumità delle persone, legati alla guida in stato di alterazione psico-fisica per il consumo di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.