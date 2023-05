Collegio unico per la Sardegna alle Europee, ok dall'Aula

La Sardegna presenterà presto una proposta di legge nazionale sulla costituzione della circoscrizione Sardegna per le elezioni del Parlamento europeo, separata dalla Sicilia. Il testo è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale sarda dopo che la prima volta la seduta era saltata per mancanza del numero legale.

"L'attuale sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo, strutturato su un'unica circoscrizione per l'Italia insulare - ha ribadito Michele Cossa, presidente della commissione speciale per l'Insularità e primo firmatario del testo - a cagione della smaccata disomogeneità demografica delle due isole ha sovente impedito alla Sardegna di avere propri rappresentanti in seno alla massima Assemblea europea".

La proposta nazionale ha i tempi stretti: una volta licenziata dal Consiglio dovrà passare il vaglio delle due Camere, con la speranza che ciò avvenga in tempi utili per arrivare con il nuovo sistema alle consultazioni europee della primavera del 2024. "Per consentire l'elezione dei candidati più votati delle liste che nell'Isola conseguono maggior numero di voti - ha spiegato Cossa - si prevede anche che nelle operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie, non si tenga conto della circoscrizione Sardegna".