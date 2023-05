Basket: la Dinamo tenta il sorpasso su Venezia in gara 3

Dopo aver riportato la serie dei quarti dei playoff scudetto in parità con una vittoria schiacciante a Venezia, la Dinamo Banco di Sardegna cercherà giovedì 18 e sabato 20 di sfruttare il fattore campo per conquistare la semifinale. "Lunedì abbiamo fatto una partita decisa, generosa, attenta. Ma adesso abbiamo già voltato pagina e siamo concentrasti su gara 3, che sarà sicuramente impegnativa, perché mi aspetto una reazione forte di Venezia", dice il coach Piero Bucchi, presentando la sfida di giovedì sera al PalaSerradimigni (palla a due alle 21).

"Noi dobbiamo essere pronti a contrastare l'energia che la Reyer metterà in campo. Abbiamo il vantaggio di giocare davanti al nostro pubblico e questo darà una grossa carica ai ragazzi. Sono certo che il palazzetto sarà stracolmo e molto caldo ma come sempre molto corretto. Il pubblico ci aiuterà sicuramente".

Viso sereno e soddisfatto, Bucchi non fa però voli pindarici: "Venezia è una squadra molto forte, metterà in campo il suo talento e noi dobbiamo essere pronti a leggere la partita e fare le contromosse necessarie per vincere la partita". Dal coach anche parole di elogio per l'ottimo momento di forma del centro italo-senegalese Ousmane Diop, che in gara 2 ha trascinato la Dinamo alla vittoria.

"Non è la prima partita che Ousmane gioca così bene. Quest'anno ne ha messe molte di fila, ha raggiunto una continuità importante che gli è mancata nella scorsa stagione", commenta Bucchi. "Ma quello che mi è piaciuto di più sono le parole che ha detto a fine partita, elogiando la prova del compagno di reparto, Stephens. Questo significa che siamo davvero un bel gruppo e che tutti giocano per la squadra".