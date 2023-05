Al Massimo di Cagliari rassegna di musica per i più piccoli

Jazzin' Family, progetto artistico musicale dedicato ai più piccoli e curato dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo, festeggia la seconda edizione della rassegna "La musica che gira in tondo", dedicata alle famiglie 0-3 anni, con una importante novità: la doppia replica dei concerti domenicali in scena al Teatro Massimo non solo la mattina ma anche il pomeriggio.

La rassegna, ai nastri di partenza domenica 21 maggio e in scena fino al 18 giugno, prevede quattro concerti da vivere in modo del tutto inusuale nella sala M3 del teatro cagliaritano: quattro ensemble di quattro stili differenti (tradizionale, jazz, classico e contemporaneo) dedicati a una particolare fascia d'età, neonati compresi. Ad attendere i piccoli con le loro famiglie non ci sarà infatti nessun palco o platea. Ad accogliere i nuclei familiari saranno soltanto gli artisti protagonisti dei concerti in una dimensione di totale parità e senza barriere. Una modalità pensata appositamente per consentire la massima capacità di ascolto della musica in piena libertà di movimento e interazione, sia da parte dei bambini che dei loro genitori.

"La musica che gira in tondo", progetto nato dalla collaborazione tra l'associazione Contattosonoro e Jazz in Sardegna, intende narrare la storia di un viaggio in grado di aprire orizzonti, portando con sé il concetto di musica come strumento dinamico, relazionale, capace di comporre, scomporre e ricomporre forme esperienziali musicali che aderiscono profondamente alla natura umana. Il primo concerto di domenica, dedicato alla musica tradizionale (ore 16.30), si intitola Nur Bisu e vede protagonista Matteo Muntoni in trio accompagnato da Francesca Corrias e Raffaele Pilia.