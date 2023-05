Via a installazione 68mila nuovi contatori Enel a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 16 MAG - È iniziata nei giorni scorsi a Sassari l'installazione di 68mila nuovi contatori dell'energia elettrica, modello Open Meter 2.0 di nuova generazione, da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

I nuovi dispositivi consentono il monitoraggio costante dei consumi e si integrano perfettamente con la domotica. La data relativa al singolo intervento è comunicata con qualche giorno di anticipo tramite avvisi esposti all'ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione.

L'intervento è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell'operazione.

Con i nuovi contatori è possibile verificare in ogni istante l'energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno ed analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d'ora, per avere maggiore consapevolezza dei propri consumi e individuare il contratto di fornitura più idoneo.

Le attività di installazione dei nuovi contatori si concluderanno entro febbraio 2024.

I referenti di E-Distribuzione hanno incontrato il sindaco di Sassari Nanni Campus per illustrare il piano di sostituzione sul territorio e far conoscere tutte le azioni adottate per tutelare la cittadinanza. (ANSA).