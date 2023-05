Tranciato tubo gas a Cardedu, intervengono i vigili del fuoco

Paura per una fuga di gas questa mattina nella rete cittadina di Cardedu. I vigili del fuoco di Lanusei e i tecnici di Medea, gestore della rete, hanno isolato l'area e interdetto il traffico veicolare e pedonale, ma dopo alcune ore di lavoro le zona é stata messa in sicurezza.

Dai primi accertamenti è emerso che la ditta incaricata di eseguire i lavori dei sottoservizi, durante le operazioni di scavo ha tranciato un tubo della rete del gas. La squadra dei vigili ha interdetto il traffico e inertizzare l'area con getti d'acqua nebulizzata. In via precauzionale i vigili hanno anche eseguito dei controlli strumentali per scongiurare la presenza di sacche potenzialmente esplosive. Il personale di Medea ha chiuso le valvole, bloccato la perdita e ripristinato il corretto funzionamento della rete. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.