Riccardo Lo Monaco nuovo coordinatore +Europa in Sardegna

È Riccardo Lo Monaco il coordinatore regionale di +Europa in Sardegna. Cagliaritano, 46 anni, storico fondatore di +Europa e componente della Direzione nazionale, Lo Monaco è stato nominato ieri dal massimo organismo politico del partito su indicazione congiunta del segretario Riccardo Magi e del presidente Federico Pizzarotti.

Lo Monaco guiderà il partito verso le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna e le amministrative che interesseranno i centri più importanti dell'Isola.

"Con la nomina dei primi coordinatori regionali parte la nuova fase di assetto territoriale di +Europa che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni Europee e alle regionali del 2024". dice Riccardo Magi.

"Siamo un partito di ispirazione liberal-democratica - osserva Lo Monaco - siamo il partito dei diritti civili, ma anche quello della serietà dei conti pubblici, dello sviluppo sostenibile, della difesa intelligente dell'ambiente, della libertà d'impresa, della concorrenza, dello stato di diritto e della scienza. Siamo anche federalisti europei - prosegue - e proprio per questo incontrerò le realtà autonomiste e indipendentiste, i movimenti e le associazioni che lavorano per costruire una Sardegna protagonista in Europa, in grado di confrontarsi anche con le altre realtà insulari europee. Insieme a loro, affronteremo seriamente le questioni che finora, noi sardi, anche a causa del poco interesse da parte di tutti i partiti tradizionali, non siamo riusciti a risolvere da soli".

Su alleanze e prossimi appuntamenti elettorali il nuovo coordinatore di +Europa lascia aperte tutte le porte: "Valuteremo idee e programmi di coalizione, così come i profili dei candidati che, anche noi, proporremo alla guida dei comuni e della Regione. Siamo geneticamente alternativi al centrodestra sovranista, ma non siamo nemmeno figurine silenziose per qualsiasi centrosinistra".