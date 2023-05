Innovazioni in cucina con lo chef stellato Giuseppe Molaro

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Della sua infanzia a Somma Vesuviana ricorda ancora il gusto impareggiabile del ragù di nonna Luigia. Poi in giro per il mondo ha assaporato e scoperto tanti altri sapori. Un viaggio andata e ritorno con un ricco bagaglio di esperienze per dar vita nel 2019 al ristorante che nel nome riassume la sua visione di cucina: Contaminazioni. Ed è arrivata la stella Michelin. Lo chef Giuseppe Molaro è il protagonista di "Notti Stellate", nuovo appuntamento con la cucina d'autore, martedì 23 maggio, all'Osteria del Forte di Palazzo Doglio, a Cagliari.

Estetica, armonia di sapori, tecnica, in un gioco di intrecci di gusti di diverse culture. Il made in Italy, soprattutto nella variante campana, incontra il Sol Levante nelle sue proposte.

Sposato con una giapponese, lo chef confessa all'ANSA: "Da ogni paese ho attinto tecniche di cottura, tradizioni, ricette, abbinamenti. Ma il Giappone mi è entrato un po' più nel cuore, da questa passione è nata la mia visione di cucina, connubio tra i due paesi. Tuttavia, nei miei piatti si sente un pizzico di Spagna, di cucina indiana, cinese, thailandese, coreana".

Tutto grazie alle collaborazioni in prestigiosi ristoranti.

"Sono stato fortunato - ammette lo chef - ho avuto modo di arricchirmi professionalmente con tante diversità culturali. A Palazzo Doglio proporrò una cucina più italianizzata - svela - Il piatto che più rispecchia il concetto di fusione sarà la tartare di tonno servita con aceto di alghe e tonnetto essiccato, olio al coriandolo, frutti rossi e chips di foglie di shiso". Nel menu ci sono poi "Meringa di cipolla rossa e lamponi ripiena di genovese e crema di limone" e "Risotto mantecato con crema di finocchio, zafferano limone e gamberi rossi". Il comune denominatore è la materia prima di prim'ordine, la stagionalità, l'equilibrato e accattivante accostamento di forme, colori, gusti, tutti da assaporare.

