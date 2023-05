Inclusione lavorativa dei detenuti, nasce un marchio etico

Nasce nell'Isola un marchio di economia etica, che riunisce imprese impegnate in iniziative di inclusione sociale in particolare dei detenuti, e che perseguono i principi dell'economia civile. Il logo è "Lav(or)ando 100% Inclusione Sociale" e prende avvio da un progetto in corso dal 2020 che vede impegnata la cooperativa sociale Elan sostenuta dalla Fondazione per il Sud - unico progetto finanziato in Sardegna -, per favorire l'organizzazione di attività lavorative all'interno delle strutture di pena e il reinserimento professionale e sociale delle persone sottoposte a detenzione.

In particolare il progetto che ha dato avvio alla nascita del marchio è finalizzato al recupero sociale e all'integrazione di 24 persone sottoposte a provvedimenti penali detentivi, attraverso il loro inserimento nella lavanderia industriale presente nella Casa circondariale di Uta. Il marchio e il progetto sono stati illustrati dai promotori nella sede dell'assessorato regionale del Lavoro.

"Da destinatari dell'iniziativa, i beneficiari si rendono protagonisti di percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo - ha spiegato Carlo Tedde, responsabile progetto per Elan Società cooperativa sociale -, finalizzati a una crescita dal punto di vista professionale, educativo e formativo, per ricostruire la propria identità e accrescere le competenze tecniche e sociali, spendibili nel mercato del lavoro non protetto". Gli obiettivi del marchio, registrato al Mimit, sono quelli di promuovere, sostenere e accompagnare attività lavorative interne alle strutture detentive, che operano attraverso attività produttive rivolte all'esterno delle stesse carceri e superare i processi di esclusione sociale che coinvolgono o detenuti.

"Per le aziende - ha sottolineato Tedde - l'adesione al marchio rappresenta una opportunità per valorizzare persone con competenze specifiche e per migliorare la propria competitività nel mercato e la reputazione etica". In particolare i vantaggi per le imprese che intendono aderire riguardano: l'inserimento in azienda di personale formato, la presenza di un tutor per il supporto, la completa gratuità del tirocinio per l'azienda, l'accesso ad agevolazioni e sgravi occupazionali per lʼabbattimento parziale del costo legato al personale.