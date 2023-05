Esperti dalla Spagna per un focus su gestione beni culturali

Buone pratiche di gestione di beni culturali in Spagna: possono essere prese come esempio o come modello per una eventuale "importazione" in Sardegna. È il tema dei due incontri organizzati dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano il 17 a Suelli e il 18 ad Oristano.

Due esperti di sviluppo locale provenienti dalla penisola iberica punteranno l'attenzione su pratiche legate alla promozione e valorizzazione di beni archeologici e artistici con particolare riferimento alla mobilità interna, al coinvolgimento delle comunità locali, alle strategie di promozione e alle attività complementari alla visita. L'incontro è indirizzato a imprese, operatori dei beni culturali e amministratori locali, ma il suo taglio divulgativo ne permette la fruizione anche da parte di un pubblico non professionale.