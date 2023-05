Danza: online elenco spettacoli selezionati per Nid 2023

È stato pubblicato ufficialmente sul sito della manifestazione (www.nidplatform.it/spettacoli) l'elenco degli spettacoli selezionati per la settima edizione della Nid Platform 2023, un progetto di Rto (Raggruppamento temporaneo di operatori - Adep/Federvivo-Agis) in collaborazione e con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari. L'evento si terrà a Cagliari dal 30 agosto al 2 settembre.

Per la sezione Programmazione, la commissione italiana e internazionale formata dalla presidente di commissione Valeria Ciabattoni (direttore Cedac Sardegna/ Circuito Multidisciplinare), Marie Josée Beaubien (assistente alla programmazione e responsabile della comunicazione digitale, Agora de la danse di Montréal), Paolo Cantù (direttore generale e artistico presso Fondazione I Teatri di Reggio Emilia), Francesca Corona (direttrice artistica del Festival d'Automne di Parigi), Béatrice Horn (consulente artistico, Biennale di Lione), Katharina Kucher (co-direttrice Tanzmesse nrw di Düsseldorf), Walter Mramor (direttore Circuito Danza della Regione Friuli Venezia Giulia), ha selezionato i seguenti spettacoli: BRAVE coreografia di Paola Bianchi e Valentina Bravetti - PinDoc GRETA ON THE BEACH coreografia di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco - Ass. Cult. VAN INFERNO coreografia di Roberto Castello - ALDES - Ass. Lucchese Danza e Spettacolo NOBODY NOBODY NOBODY It's Ok Not To Be Ok coreografia di Daniele Ninarello - Ass. Cult. CodedUomo PAS DE DEUX coreografia di C.G.J. Collettivo Giulio e Jari - Ass. Cult. Nexus PREMIERE coreografia di Andrea Costanzo Martini - Balletto Di Roma SHOES ON coreografia di Luna Cenere - KÖRPER | Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Per la sezione Fuori Formato: ATMOSFEROLOGIA. Veduta > Roma coreografia di Michele Di Stefano - MK (KLm - Kinkaleri, le supplici, mk - Ass. Cult.) Per la Sezione Open Studios: CANCAN coreografia di Fabritia D'Intino - Chiasma CrePa coreografia di Sara Sguotti e Arianna Ulian - Ass.Cult. Nexus - Aps/Compagnia Simona Bertozzi DANZE AMERICANE - variazioni e sperimentazioni coreografia di Fabrizio Favale - Fabrizio Favale/Le Supplici DECISIONE CONSAPEVOLE coreografia di Roberto Tedesco - KÖRPER | Centro Nazionale di Produzione della Danza DESERTO TATTILE coreografia di Nicola Galli - TIR Danza DO-AROUND-THE-WORLD (working title) coreografia di Parini Secondo (Sissj Bassani e Martina Piazzi) - Ass. Cult. Nexus PLEIN AIR coreografia di Marina Donatone - Marina Donatone/Ass. Cult. CodedUomo UMLAUT coreografia di Giuseppe Vincent Giampino - TIR Danza.