Da una ricerca si saprà quanto sono digitali i manager sardi

Uno studio per capire quanto sono digitali i manager e le imprese sarde. Trenta aziende campione saranno sondate nell'ambito di una ricerca realizzata dall'ente di formazione Sosor in collaborazione con l'Università di Cagliari. Completato lo studio, denominato "Analisi delle competenze manageriali e modellizzazione formativa in tema di digitalizzazione", i risultati verranno pubblicato in un report ad hoc.

La ricerca è finanziata da Fondirigenti, fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti a cui si affidano 14mila imprese e più di 80mila manager. Le imprese coinvolte sono rappresentative di tutti i principali settori produttivi e di servizio. L'iniziativa è stata presentata alla stampa nella sede di Confindustria a Cagliari.

L'obiettivo del progetto, è stato spiegato dal direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini e del presidente della Sosor Alessandro Manunta, è quello di individuare un percorso formativo multidisciplinare in grado di coprire i vuoti di competenze digitali con specifico riferimento alle caratteristiche delle imprese, per affrontare in modo adeguato la sfida competitiva in un mercato che sempre più usa la digitalizzazione come elemento di crescita. (ANSA).