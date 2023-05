Consiglio regionale respinge mozione censura assessore Doria

È stata respinta la mozione di censura nei confronti dell'assessore regionale della Sanità Carlo Doria, presentata dalle opposizioni in Consiglio. Il documento è stato bocciato con 34 voti contrari e 17 favorevoli.

Nella sua replica al dibattito l'assessore Doria ha risposto con altri numeri sulle liste d'attesa sottolineando l'impegno costante per l'abbattimento dei tempi e mettendoli in relazione con le carenze di programmazione delle scuole di specializzazione. "Confrontando la terza settimana di aprile, tra il 2018 e il 2022 - ha spiegato Doria - per una visita di chirurgia vascolare si è passati da 84 a 28 giorni, una visita oculistica aveva 118 giorni di attesa e oggi 73, una visita ginecologica nel 2018 aveva 36 giorni di attesa e oggi 19, la visita urologica 111 e oggi 101".

L'assessore replica punto per punto alle sollecitazioni arrivate dall'opposizione e giudicate pretestuose. "Io i malati li curo, e insegno a curarli, non li uso", ha evidenziato piccato elencando i provvedimenti presi sia per l'abbattimento delle liste d'attesa sia contro la carenza di medici, soprattutto nelle zone disagiate.

Sul dialogo e il rispetto invocato negli interventi dell'opposizione Doria ha chiesto reciprocità: "Ero arrivato da 20 giorni e già da subito mi hanno buttato addosso la responsabilità delle emergenze e delle carenze".