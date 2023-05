Blitz antidroga, due arresti e 4 kg di marijuana sequestrati

Oltre quattro chili di marijuana sequestrati e due arresti. È il bilancio della doppia operazione condotta dalla polizia in provincia di Oristano.

In particolare li investigatori della Quarta sezione della squadra mobile hanno arrestato un giovane residente a Ollastra Simaxis e un 55enne che abita sempre in provincia di Oristano.

Al primo sono stati sequestrati 3,5 chili di marijuana e tutto il materiale per confezionare le dosi, al secondo invece mezzo chilo di 'erba'.

Durante l'operazione gli investigatori hanno anche accertato che il 55enne maltrattava la moglie e i figli. Per tale motivo, su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip del Tribunale di Oristano ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie.