Basket: Dinano vince a Venezia e porta la serie playoff sull'1-1

La Dinamo Banco di Sardegna domina gara 2 dei playoff vincendo a Venezia con 26 punti di scarto (81-55), porta la serie sull'1-1 e ora giocherà a Sassari per la semifinale.

Una prova strepitosa quella di ieri sera per i biancoblu, che dopo avere perso sabato gara 1 per soli tre punti, con molte recriminazioni, sono tornati sul parquet del Taliercio con rabbia e grinta.

Dopo un primo tempo equilibrato chiuso 37-36 per Sassari, negli ultimi due quarti la Dinamo ha alzato un muro in difesa concedendo appena 19 punti agli avversari e dilagando in avanti, soprattutto grazie al dominio ai rimbalzi (42 contro i 24 della Reyer) e ancora con un Ousmane Diop straordinario: per lui a fine partita 20 punti, 7 rimbalzi, un assist e ben 29 di valutazione, in 19 minuti di gioco.

Nella squadra coesa e consapevole dei propri mezzi, si è rivisto il talento di Jones (12 punti, 4 rimbalzi e 4 palle recuperate), le triple di Kruslin (3/4 da oltre l'arco) e la sapiente regia alternata di Dowe (14 punti e 8 assist) e Robinson (12 punti e 5 assist). Ottima la prova anche di Stephens (6 punti, 8 rimbalzi e tanta energia), e Raspino (2 punti ma tanta difesa), mentre sono mancati i punti di Bendzius (appena 2) preziosissimo, però, in ogni parte del campo a far sentire fisico ed esperienza.

"È bello andare a Sassari con una vittoria che ci dà tanto morale. Bravi i ragazzi a trovare i sincronismi. Siamo solamente alla seconda partita, sono contento di portare a casa una vittoria", ha commentato il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, a fine partita.

Giovedì alle 21 Dinamo e Reyer si sfideranno in gara 3, e poi ancora in gara 4 sabato 20, entrambe le volte al PalaSerradimigni di Sassari. Se le squadre andranno sul 2-2, la bella si giocherà lunedì 22 a Venezia.