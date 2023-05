Un gigantesco ramo cade su un'edicola di via Roma a Cagliari

Tragedia sfiorata questa mattina in via Roma. Un gigantesco ramo si è staccato da un albero secolare e ha schiacciato un'edicola e un'auto, tranciando anche i cavi dell'energia elettrica e del filobus, per fortuna in quel momento non transitava nessuno. L'episodio è avvenuto intorno alle 5. Il grosso ramo dell'albero forse anche a causa del vento dei giorni scorsi e della pioggia si è staccato colpendo in pieno l'edicola che si trova davanti a piazza Deffenu.

La casupola metallica è rimasta parzialmente schiacciata sotto il peso del legno, colpita anche un'auto. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale. Poco dopo anche i tecnici del verde pubblico che adesso stanno lavorando per tagliare il ramo, e gli operai dell'Enel che si stanno occupando dei cavi elettrici.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito sia per l'orario ma anche per il fatto che via Roma è chiusa al traffico per un cantiere.