Skunk Anansie, Lovegang e Salmo primi eventi all'Arena Fiera

La potenza della voce di Skin degli Skunk Anansie, il rap del collettivo Lovegang e l'attesissimo concerto di Salmo. Sono i principali tra gli eventi in calendario all'Arena della Fiera di Cagliari per l'estate 2023 che attireranno fan da tutta l'Isola e turisti. Moltissime ancora le caselle libere, per ora sono nove le manifestazioni confermate, divise soprattutto tra i mesi di giungo, luglio e agosto.

Il calendario, dall'1 maggio al 30 settembre, con le date già fissate per gli eventi estivi è stato approvato e pubblicato oggi dall'amministrazione comunale nella procedura aperta lanciata nei mesi scorsi per chiamare a raccolta gli operatori che intendessero organizzare concerti ed eventi nello spazio gestito dal Centro servizi per le imprese della Fiera. Ora il Comune ha aperto i termini dell'avviso, che inizialmente scadeva il 15 aprile, e le domande degli operatori potranno essere presentate fino al 29 settembre 2023.

Si parte con un mito della musica rock, heavy e punk degli anni '90 e Duemila: la rock band britannica guidata dalla leader Skin, arrivata al successo nel 1996 con Hedonism, sarà a Cagliari il 9 giugno con l'organizzazione di Vox Day. A rispondere alla chiamata dei più giovani è l'organizzazione Oltre Consulting che il 17 giugno porta sul palco dell'Arena della Fiera il collettivo Lovegang, rapper e trapper romani di Trastevere che scalano le classifiche web con temi 'romantici' che vanno oltre gli stereotipi dei due generi musicali, di cui fanno parte anche Carl Brave e Franco-126.

Il 24 giugno l'Arena è invece prenotata per la chiusura della manifestazione del Sardegna Pride, ma una settimana dopo fan e followers si incendieranno per il live del rapper olbiese Salmo, reduce da Sanremo e dalla sua prima volta al San Siro di Milano. All'associazione musicale La Via del Collegio va la data del 30 giugno per il suo festival La musica che gira intorno, mentre il jazz arriva all'Arena domenica 30 luglio con la band del chitarrista statunitense Mike Stern, per Sardinia Pro Arte. Chiude, al momento, il calendario degli eventi una star internazionale del blues come Mario Biondi, il 19 agosto per l'organizzazione di Sardinia Pro Arte.