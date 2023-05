Rifiuti,a Sassari nuovo numero verde per segnalare emergenze

Il Comune di Sassari ha attivato un nuovo numero verde gratuito, 800775710, a disposizione dei cittadini per le emergenze in materia di rifiuti: è attivo 24 ore su 24, sia da rete fissa sia da rete mobile. Serve per segnalare la presenza di rifiuti abbandonati in città o nelle strade, anche in seguito a incidenti, oppure per indicare l'errato posizionamento o il rovesciamento dei cassonetti, contenitori, cestini getta-carte, quando questi possono creare pericolo o intralcio.

Durante la chiamata l'utente sarà guidato telefonicamente per fornire informazioni sulla segnalazione. Potrà anche essere richiamato nel caso sia necessario acquisire ulteriori dettagli.

Entro le quattro ore successive alla chiamata, sarà effettuato l'intervento per risolvere il problema o mettere in sicurezza il luogo della segnalazione.