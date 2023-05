Nasce a Oristano "PerMé", birra con poco alcol e gluten free

Ha una gradazione alcolica bassissima, 1,6 gradi, un record in Sardegna per una birra artigianale. Ma il carattere innovativo e inclusivo della neonata Birra Puddu PerMé sta in quel mix di elementi che la rendono un prodotto per tutti e tutte: poco alcol, senza glutine, bassissima carbonazione e etichetta in braille. A questo si aggiunge la sua piacevolezza e aromaticità con le sue note di pesca, mango e un accenno di mandorla.

L'ultima nata del birrificio di Oristano rinato nel 2021 dal recupero dello storico marchio del territorio, è stata presentata da Cucina.eat a Cagliari, accompagnata dalle pizzette sfoglia di Pietro Ditrizio, dell'omonima pasticceria premiata dal Gambero Rosso con "due torte".

L'idea è emersa nel 2019 durante una lezione a un corso di formazione per birrai e birraie artigianali. "Una allieva, Rita Lostia, ha alzato la mano e suggerito "perché non create una birra accessibile?", racconta il mastro birraio Mauro Fanari socio fondatore assieme a Fabio Porcu e Giuseppe Carrus. "Ho accolto subito l'interessante input e l'ho condiviso con i miei soci", afferma Fanari. L'occasione per renderla concreta è stato poi il bando di Sardegna Ricerche dedicato all'innovazione produttiva per i birrifici artigianali. I tre soci sposano il progetto e danno vita a una birra artigianale, non filtrata, non pastorizzata, prodotta senza nessun additivo chimico o di sintesi, col solo utilizzo di acqua, malto d'orzo, luppolo e lievito.

"1.6 gradi alcolici è un valore bassissimo se si pensa che non è stato attuato alcun processo di dealcolizzazione", rivela Fabio Porcu. Un prodotto che si rivolge a una nicchia di mercato che sempre più si sta ampliando. "La base di partenza è una birra di stile britannico - spiega Mauro Fanari - una bitter leggera, ma con una certa aromaticità. Abbiamo usato malto inglese Maris Otter e Crystal, il luppolo Mosaic e il lievito British". Il colore è ambrato, con riflessi arancio. "Una birra inclusiva - conclude Giuseppe Carrus - tanti infatti, si devono privare del piacere di condividere momenti di relax davanti a un boccale di birra, da soli o in compagnia. PerMé vuole restituire questa socialità".