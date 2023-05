La Traviata al Lirico di Cagliari dopo 7 anni,la racconta Bietti

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAG - Ritorna al Lirico di Cagliari dopo sette anni, La Traviata. L'amatissimo capolavoro di Giuseppe Verdi, in scena da venerdì 26 maggio alle 20.30, sarà presentato al pubblico venerdì 19 maggio, alle 19, nel foyer di platea del Teatro. Protagonista dell'appuntamento, atteso non solo dagli abbonati, è il musicologo Giovanni Bietti. L'ingresso è libero.

Il melodramma in tre atti è il quarto titolo della Stagione lirica e di balletto. Sul podio la direttrice Beatrice Venezi.

L'ultima edizione risale all'estate 2016, se si esclude quella del 2020 in forma di concerto e diffusa in streaming a causa del Covid. L'opera, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, sarà replicata sabato 27 alle 19, domenica 28 alle 17, martedì 30 alle 20.30, mercoledì 31 alle 19, giovedì 1 giugno alle 20.30, sabato 3 alle 17, domenica 4 alle 17.

Considerato uno tra i più apprezzati divulgatori musicali italiani, Giovanni Bietti è anche compositore e pianista. Tiene conferenze, in particolare concerti-conferenze, direttamente al pianoforte, in numerosi e prestigiosi enti musicali. Conduce le seguitissime "Lezioni di Musica", iniziativa di divulgazione musicale in onda su Rai-Radiotre, ed è il curatore del ciclo omonimo dal vivo negli spazi dell'Auditorium-Parco della Musica di Roma. (ANSA).