Industria: Nobento inaugura nuovo stabilimento a Olmedo

Un capannone di 2mila metri quadri, con 3.500 metri quadradi di piazzale esterno per la movimentazione delle merci, e 50 occupati. È il nuovo stabilmento inaugurato oggi dalla Nobento a Olmedo, nel nord ovest Sardegna, dove l'azienda affermata nella produzione di infissi a livello nazionale, svilupperà il settore alluminio.

A pochi chilometri dal nuovo edificio, nella zona industriale "San Marco", di Alghero, la Nobento ha già uno stabilimento di circa 30mila metri quadrati, con poco più di 300 dipendenti, la vetreria più grande d'Italia, e un programma quinquennale per la realizzazione della "Cittadella del Serramento".

"Questa nuova realtà che fa parte della grande famiglia Nobento è il compimento del cronoprogramma che ci siamo dati nel giugno 2021 e che permette di proseguire lo sviluppo della Cittadella del Serramento, unica in Italia. Siamo un'azienda solida, che ha scelto di portare avanti un progetto con i propri collaboratori che oggi, con gli ultimi assunti, sono diventati 360", ha spiegato al taglio del nastro l'amministratore unico Andrea Alessandrini.

Lo stabile ospita circa 50 giovani all'interno dei 2.000 mq, mentre i 3.500mq esterni facilitano la movimentazione delle merci da e verso lo stabilimento di San Marco. All'interno del caseggiato è stato dislocato il reparto dedicato ai prodotti in alluminio, dalle persiane ai battenti, con l'intenzione di aumentarne la specificità curando nel dettaglio l'intero ciclo produttivo.

Un ciclo produttivo in continua crescita: in meno di dieci anni Nobento ha più che decuplicato la sua produzione, passando da circa 12 mila pezzi del 2014 ai quasi 140mila del 2020. E ora con il nuovo stabilimento di Olmedo si prevede un ulteriore incremento.