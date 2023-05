Basket: Dinamo in campo stasera a Venezia per pareggiare serie

Dopo avere venduto cara la pelle in gara 1, perdendo per soli tre punti (79-82), la Dinamo Banco di Sardegna torna in campo stasera a Taliercio di Venezia per cercare una vittoria che porti la serie sull'1-1 e poi giocarsi a Sassari la qualificazione alla semifinale scudetto.

Come ha detto a fine partita lo stesso coach dei biancoblu, Piero Bucchi, la Dinamo c'è, è nella serie e ha dimostrato in gara 1 di potersela giocare alla pari con Venezia.

Nella gara persa sabato ai sassaresi è mancata la solita precisione al tiro, con un 23/48 da due (47,9%), e un sorprendente, in negativo, 4/20 da tre (20%). Percentuali che hanno vanificato l'ottima prova a rimbalzo (16 in attacco e 23 in difesa) e l'eccellente prestazione del centro italo senegalese Diop, Most Valuable Player Award della partita con 13 punti 5 rimbalzi, 5 assist, 23 di valutazione.

Stasera la Dinamo (palla a due alle 20) proverà a convertire in energia positiva la rabbia e la delusione per la sconfitta subita in volata e per quell'ultimo tiro a fil di sirena sbagliato da Bendzius, che avrebbe potuto scrivere un finale diverso.

I due play statunitensi Dowe e Robinson hanno dimostrato di essere in forma play off con tanti punti nelle mani (18 il primo e 16 il secondo) e idee chiare per far girare al meglio la squadra.

Sarà fondamentale per i biancoblu ritrovare la confidenza con il tiro da 3 punti e rimettere in moto il talento e l'estro offensivo dell'ala Jones, sabato apparso ancora un po' disperso dopo il lungo infortunio che ha bloccato la sua ascesa nel finale di campionato.

Qualunque sarà il risultato della partita di stasera, giovedì la serie si sposterà a Sassari, per gara 3 e l'eventuale gara 4 di sabato. Se le squadre si troveranno sul 2-2, la bella si giocherà lunedì 22 maggio, ancora al Taliercio di Venezia.