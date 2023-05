Ad Arzachena tre nuove aree parcheggio per 367 posti

Tre nuove aree di parcheggio a pagamento e tariffe incrementate per i non residenti a causa dell'aumento dei costi di manutenzione e gestione. Il Comune di Arzachena aggiunge posti auto nel suo territorio, in particolare in via Nazionale, nel lungomare Adrea Doria e al parco Riva Azzurra a Cannigione, arrivando a un totale di 367 posteggi disponibili. Queste nuove aree si andranno ad aggiungere all'elenco di quelle incluse nell'abbonamento stagionale con cui i cittadini residenti accedono alle località turistiche e alle spiagge, e per loro sarà confermato il costo di 15 euro annuali (per ciascuna auto).

A pagare, invece, il supplemento saranno tutti gli altri. Si passa da una tariffa oraria di 1,50 euro a 2,50 euro. Per i motocicli l'aumento è di 0,50 centesimi, quindi 1 euro per 60 minuti di parcheggio e per gli autobus e i camper la nuova tariffa prevede il pagamento di 10 euro l'ora, ossia 5 euro in più rispetto al 2022.

Resta confermata, però, la possibilità di fare un abbonamento al costo di 80 euro per i residenti nei Comuni limitrofi. "I maggiori introiti - spiega il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda - verranno reinvestiti per la creazione, la manutenzione e la gestione di nuovi parcheggi pubblici, per finanziare il trasporto urbano e incentivare la mobilità: tutte iniziative volte a migliorare la vivibilità delle nostre località turistiche di punta durante l'estate. È un primo passo che ci consentirà di innalzare la qualità del servizio di parcheggio offerto nei prossimi anni".