Pink flamingos, dalla lotta al cancro al tour in bici

Ritornano in sella sulle loro bici, per affrontare un nuovo "volo". Sono le protagoniste dell'iniziativa Pink flamingos (fenicotteri rosa), con l'obiettivo di sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, per rimarcare l'importanza di un'attività fisica all'aria aperta come strumento di prevenzione.

Dopo il successo della scorsa edizione, quest'anno il "Giro" della Sardegna prenderà il via domenica 28 maggio, con partenza da Cagliari, per concludersi la domenica successiva, sempre a Cagliari.

"Volendo programmare un evento che faccia riflettere sulla necessità di aprire prospettive di vita alle donne che nel corso della loro vita o esistenza hanno incontrato il cancro - spiegano le organizzatrici, con a capo Cristina Concas - è parso naturale 'gemellare' gli ospedali oncologici esistenti in Sardegna unendoli in un viaggio che parte da Cagliari per toccare tutte le altre mete o città programmate, per poi concludersi ancora a Cagliari, ma questa volta nello stagno di Molentargius, tra il rosa dei fenicotteri. E la bici è il mezzo ideale per consentire il 'volo': significa fatica fisica e mentale indispensabile per raggiungere l'obiettivo ma, questa fatica, al di là del gesto sportivo, si tramuta in benessere fisico, libertà di vivere intensamente nella natura, vita sana e movimento.

La prima tappa è la Cagliari-Oristano, di 103 km, con partenza dall'ospedale Businco di Cagliari. Seconda tappa il 29 maggio Oristano-Alghero di km 109; terza tappa martedì 30 Alghero-Sassari di km 36, poi il 31 la Sassari-La Maddalena km 127; quinta tappa giovedì 1 giugno La Maddalena-Olbia km 67; sesta tappa il giorno successivo Olbia-Nuoro di km 108, poi sabato 3 la Nuoro-Lanusei di km 70, e ottava e ultima tappa domenica 4 giugno Lanusei-Cagliari km 137. All'altezza di Flumini ci sarà l'incontro con un gruppo di ciclisti e cicliste del Cagliaritano che accompagneranno le eroiche pedalatrici negli ultimi 15 chilometri percorrendo assieme il Lungomare Poetto fino alla festa finale che si terrà nel Parco delle Emozioni, a Molentargius. Solo allora la ciclista che avrà fatto l'intero percorso sarà diventata una "Pink Flamingo" e riceverà il meritato "scudetto".

Ma le protagonista di questa iniziativa si propongono anche altri due importanti obiettivi: essere l'esempio da seguire per altre donne che hanno fronteggiato e superato la lotta contro il cancro; raccogliere fondi sufficienti ad acquistare un casco refrigerante per evitare la caduta dei capelli durante le terapie oncologiche.