Nel golfo di Orosei nasce nuovo impianto di itticoltura

(ANSA) - DORGALI, 13 MAG - Le coste di Orosei e Dorgali sono al centro dei progetti di Aqua De Ma, uno dei leader nazionali nell'allevamento di orate e spigole in mare aperto, che punta allo sviluppo dell'itticoltura nelle acque della costa centro orientale della Sardegna.

Con un investimento di 2,5 milioni di euro sull'impianto di Orosei, Aqua De Ma punta al potenziamento del settore in Sardegna e vuole portare il prodotto allevato a Cala Gonone e a Orosei nei mercati del Nord Italia. Un progetto che avrà positive ripercussioni nel territorio sia economici che di immagine. Già oggi il settore impiega 9 addetti, numero destinato a crescere con la gestione dell'allevamento che si sviluppa nei due paesi del golfo di Orosei.

"Abbiamo scelto la Sardegna ben conoscendo la qualità del suo mare e le potenzialità di sviluppo di questi territori - ha spiegato Davide Orsi presidente di Acqua De Ma, società che opera in Liguria da 20 anni -. Fin da ora l'allevamento nel Golfo di Orosei ci consente di aumentare in modo significativo la nostra offerta al mercato di orate e spigole allevate in mare aperto, e cioè in modo più sostenibile e con una qualità eccellente. Siamo sicuri che l'allevamento sardo crescerà ancora, creando nuove opportunità di lavoro e dando ancora maggiore visibilità ai territori che stanno lavorando con noi per il successo di questa sfida".

Buona la risposta del territorio e delle amministrazioni comunali di Orosei e Dorgali al progetto di investimento. "Siamo orgogliosi che un leader nazionale come Aqua de Ma abbia deciso di investire sul nostro territorio, creando lavoro e ricchezza per tutti - ha affermato la sindaca di Orosei, Elisa Farris -.

Le potenzialità del nostro mare sono note e finalmente abbiamo la possibilità di sviluppare anche un'attività importante come l'itticoltura. L'esperienza ligure ormai ventennale di Aqua de Mâ , dimostra che questo tipo di attività è sostenibile e rispettosa dell'ambiente del nostro mare. Siamo sicuri che la collaborazione potrà dare molti vantaggi a tutto il territorio".

"Le barche di Aqua de Mâ hanno utilizzato il porto di Cala Gonone come base, in questi primi mesi di lavoro - ha aggiunto la sindaca di Dorgali Angela Testone - Crediamo che questo tipo di attività, rispettosa dell'ambiente e capace di creare opportunità di lavoro, sia un' importante opportunità per il nostro territorio". (ANSA).