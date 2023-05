Due chili di marijuana in auto, due arresti a Oristano

Due chili di marijuana divisi in quattro sacchetti. Erano all'interno di un'auto, che andava a forte velocità, fermata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di un controllo in via Lussu a Oristano. A bordo due giovani, un 25enne ed un 20enne entrambi di Terralba.

Un forte odore di stupefacente veniva subito percepito dai militari. Poi il ritrovamento della droga. La perquisizione, estesa alle abitazioni dei giovani, ha permesso di sequestrare la somma in contanti di 1.600 euro. I giovani sono arrestati e, dopo l'udienza di convalida, sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.

In un'altra operazione all'alba di oggi, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Oristano hanno arrestato un 39enne originario del Nuorese ma da tempo domiciliato ad Oristano. Grazie al fiuto di "Chira", pastore belga dell'unità cinofila dei Carabinieri Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, nascosti all'interno di un cassetto di un mobile della sala da pranzo, sono stati rinvenuti e sequestrati un involucro in cellophane contenente 22 grammi di cocaina, uno con 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 400 euro e varie bustine in plastica utilizzate per il confezionamento e lo smercio dello stupefacente.

Sempre questa mattina i militari della stazione di Oristano hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dal Tribunale di Oristano che ha disposto gli arresti domiciliari di un 40enne responsabile di numerose violazioni alle prescrizioni impostegli con la misura dell'obbligo di dimora.