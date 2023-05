Calcio: il Cagliari vince in rimonta, 2-1 al Palermo

Terza vittoria consecutiva per il Cagliari di Ranieri. Il successo in rimonta (2-1) contro il Palermo porta la firma di Deiola e Lapadula, ora a quota 20 nella classifica cannonieri.

La squadra rossoblù adesso è a un solo punto dal Sudtirol. Per agguantare il quarto posto, il Cagliari deve vincere a Cosenza venerdì prossimo, nell'ultima gara di campionato. E sperare che invece l'undici di Bisoli non faccia tre punti contro il Modena.

Per il Cagliari una partita cominciata malino: Palermo, senza il bomber Brunori, più vivace e grintoso nei primi minuti. E il gol sembra la logica conseguenza: distrazione su angolo e Segre, in gol anche all'andata contro il Cagliari, mette dentro tutto solo. È il 16'.

Ma dalla panchina arriva la mossa giusta: Deiola, che aveva iniziato come centrale di difesa, scala a centrocampo e la retroguardia passa da tre a quattro. Spostamento decisivo perché al 25', sull'assist di Nandez, da sinistra sbuca proprio Deiola con il più classico degli inserimenti a "fari spenti": non lo vede nessuno e lui infila di piatto.

Poi partita equilibrata. Ma ci sono altri due episodi che cambiano la partita nella ripresa. Marconi, autore dell'assist su Segre, prende due ammonizioni nel giro di sette minuti. Chi ne approfitta? Lapadula con un classico gol da bomber: controllo in area, finta per sistemarsi bene la palla sul sinistro. E poi diagonale sul secondo palo. È il 2-1 che vendica il risultato dell'andata, quello che era costato la panchina a Liverani.

Finale in quasi totale controllo della situazione: il Palermo qualche volta si fa pericoloso, ma tira in porta solo da lontano. Il Cagliari con questo risultato blinda almeno il sesto posto: l'ultima giornata dirà se la squadra di Ranieri riuscirà a scrollarsi di dosso anche il Parma che occupa la quinta piazza. Ma che, a parità di punti, prevale negli scontri diretti.