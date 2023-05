Cagliari: Ranieri, "mentalità giusta per i playoff"

Una mossa da scacchista: Deiola che passa dalla difesa alla mediana e segna. "Se avessimo fatto il gol nelle prime due occasioni sarebbe andato tutto bene- ha scherzato Ranieri - ma, siccome il gol invece l'hanno fatto gli altri, ho dovuto schierare la squadra per evitare che gli avversari iniziassero a palleggiare e ci facessero andare a vuoto".

E ora caccia al quarto posto: "Dobbiamo andare a Cosenza - ha detto l'allenatore rossoblù - e, con tutto il rispetto per l'avversario che si gioca la salvezza, andare lì a fare il nostro lavoro".

Il forfait di Prelec? "Avrebbe iniziato lui perché mi piace come pressa ed è in un buon momento - ha rivelato Ranieri - ma Pavoletti ha fatto un'ottima gara dall'inizio alla fine, sempre a disposizione della squadra: non me lo aspettavo così in palla".

Makoumbou? "Ormai è un punto di riferimento imprescindibile, quando affronta l'uomo sono sicuro: non è Kante, ma se c'è lui sono tranquillo".

Playoff? "Abbiamo la mentalità giusta: se stacchi, poi la spina non la riattacchi. Una partita secca è difficile - ha spiegato- anche con la Primavera giochi e puoi perdere. Tra andata e ritorno invece si può fare qualcosa di più. Ma ho una rosa che merita: tutti sono importanti e pronti a dare una mano.

Senza i gialli a Zappa è Dossena forse avrei fatto altre scelte ad esempio con Barreca e Luvumbo. Ma quello che dico sempre è questo: le partite le possono complicare gli allenatori o i giocatori".