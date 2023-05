Auto si ribalta alla periferia di Nuoro, donna ferita grave

Una Fiat Panda si è ribaltata alle porte di Nuoro, in prossimità del cavalcavia che porta alla Statale 131 dcn, e la conducente è rimasta incastrata, riportando varie ferite.

Per liberare la donna dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere e affidata alle cure del personale del 118. La donna è stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.