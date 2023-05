Rogo doloso devasta una pizzeria a Barracca Manna a Cagliari

Un incendio ha devastato la pizzeria 'L'incanto' in via Serri a Baracca Manna a Cagliari. Le fiamme, di natura dolosa, sono divampate intorno alle 2 all'esterno del locale dove si trovava un paravento in canne e una tettoia, andati distrutti, ma non si registrano feriti.

Alcuni residenti della zona si sono accorti del rogo hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare l'incendio, e gli agenti della squadra volante oltre ai proprietari dell'esercizio commerciale.

Le indagini si concentrano sulle immagini dlle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato l'attentato incendiario e dove si vedono almeno due persone incappucciate versare liquido infiammabile sulle canne che circondavano l'area esterna del locale. Gli investigatori adesso stanno cercando di risalire agli autori del gesto. I danni sono ancora da quantificare.