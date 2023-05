L'unità di reazione rapida Nato mostra i muscoli in Sardegna

L'unità di reazione rapida della Forza di Risposta della Nato, la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), ha testato il suo dispiegamento con breve preavviso per la protezione e la difesa del fianco meridionale dell'alleanza attraverso l'esercitazione Noble Jump 23.

L'esercitazione Noble Jump 23 si è svolta in Sardegna, nel poligono di Capo Teulada, dal 17 aprile al 12 maggio 2023. Ha visto la partecipazione di circa 2.200 soldati forniti da sette alleati, tra cui Belgio, Cechia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia, con il supporto logistico fornito dall'Italia, in qualità di nazione ospitante. Di questi, più di 700 appartenevano alla Brigata Panzergrenadier 37 dell'esercito tedesco, che guida la componente terrestre della VJTF per il 2023. Sono stati schierati diversi tipi di equipaggiamenti militari pesanti, tra cui carri armati Leopard 2 provenienti dalla Germania e dalla Norvegia, veicoli da combattimento per la fanteria CV 90 provenienti dai Paesi Bassi e obici semoventi tedeschi.

Sotto il comando dell'Allied Joint Force Command di Napoli, le truppe hanno condotto diverse attività di addestramento tattico per garantire la loro prontezza a rispondere a qualsiasi minaccia. La VJTF fa parte della Nato Response Force, un'unità multinazionale in grado di contrastare le minacce a terra, in aria e in mare con unità regolari e per operazioni speciali. La Response Force può anche eseguire operazioni di supporto alla pace, proteggere le infrastrutture critiche e sostenere gli sforzi di soccorso in caso di disastri.