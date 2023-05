La Sardegna riconferma 15 località con le Bandiere Blu

Bandiere blu: la Sardegna si conferma nella top ten nazionale. Nessuna new entry nell'Isola, sono dunque 15 le località premiate dalla Fee (Foundation for Environmental Education), la Ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità.

Le bandiere sventolano sui litorali di Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni, nel nord Sardegna che ottiene i due terzi dei riconoscimenti. Poi ancora, a Oristano, Tortolì e Bari Sardo in provincia di Nuoro, Quartu Sant'Elena e Sant'Antioco al sud.

Per quanto riguarda gli approdi, l'Isola ne perde uno, passando dunque da nove a otto. Non è infatti stato riconfermato il porto turistico comunale di Palau. Restano in lista invece il Porto di Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Marina dell'Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia), Porto Turistico di Castelsardo al nord, Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese in provincia di Nuoro e solo uno al sud, Marina di Capitana, sul litorale di Quartu Sant'Elena.

A livello nazionale 226 località rivierasche e 84 approdi turistici potranno fregiarsi, in questa trentasettesima edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2023 per complessive 458 spiagge. La Sardegna mantiene il settimo posto dopo Liguria con 34 località, Puglia con 22, Campania, Toscana e Calabria, 19, Marche 18. Le Bandiere blu sono assegnate sulla base della pulizia delle acque, gestione dei rifiuti, aree verdi e piste ciclabili, servizi sulle spiagge e nel comune, strutture alberghiere e altro.