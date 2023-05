In un ristorante cibi conservati male e sporcizia, blitz dei Nas

Quasi 130 kg di alimenti non tracciati, conservati male sequestrati e 5mila euro di multa oltre alla diffida a ripristinare all'interno e all'esterno del locale le corrette condizioni igienico sanitarie. È il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Cagliari in un ristorante pizzeria di Capoterra.

Gli specialisti dell'Arma hanno effettuato una dettagliata ispezione scoprendo numerose criticità all'interno della cucina e nell'area utilizzata come deposito degli alimenti. All'esterno è stato individuato anche un box per stoccare materiale vario, mentre in due congelatori a pozzetto sono stati trovati bibite e cibi, soprattutto prodotti ittici, privi di etichette su tracciabilità e metodo di conservazione. I due congelatori si trovavano in un magazzino che non era stato nemmeno segnalato all'autorità amministrativa competente. I carabinieri del Nas hanno quindi contestato le violazioni alla normativa legate al manuale Haccp, sequestrato i cibi e multato il titolare.