In calo le spese per auto, mobili e high-tech nell'Isola

DI MARZIA PIGA

I sardi nel 2022 hanno speso meno per l'acquisto di beni durevoli come le auto, i mobili o gli elettrodomestici: in totale il segno meno è del 4,1% rispetto al 2021 (da 1 miliardo e 494 milioni di euro a 1,430) e l'Isola resta indietro anche sulla media nazionale con -2,7% rispetto alla spesa degli italiani.

Sono i dati elaborati e forniti dall'Osservatorio dei Consumi Findomestic, in collaborazione con Prometeia. Un 2022 in chiaroscuro per la società di analisi della finanziaria: da un lato la spesa delle famiglie sarde in calo, dall'altro l'aumento del reddito medio pro-capite in crescita del 6,3%. Soprattutto a Cagliari (22.863 euro di reddito medio con un incremento del 5,2%) che resta davanti alle altre province, che pure hanno segnato incrementi importanti: Nuoro +7,9%, Sassari +7,5%, Sud Sardegna +5,9% e Oristano +5,5%.

Nel dettaglio nell'Isola è stato speso il 17% in meno (255 milioni) per acquistare auto nuove e il 3,4% in meno per auto usate (465 milioni). Discorso differente per i motoveicoli con volumi di spesa decollati del 18,4% a 33 milioni di euro (28 nel 2021). Nel comparto casa, bene i mobili (+2,3% a 371 milioni), male Tv e Hi-Fi (-7,9% per 53 milioni di euro) e calo contenuto (-1,4%) per gli elettrodomestici. Per il mercato dell'information technology un anno in rosso (-4,9%, 49 milioni di euro), mentre la stabilità contraddistingue gli acquisti di telefonia: 144 milioni di spesa totale come nel 2021.

"Con rispettivamente 450 e 439 milioni di euro di spesa in durevoli nel 2022, Cagliari (-3,9%) e Sassari (-3,1%) si posizionano sugli stessi valori di mercato - spiega Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic -: tra la 50/o e la 53/a posizione in Italia. Diversa la situazione a Oristano dove il mercato dei durevoli è diminuito del 7,2%, peggio in Italia ha fatto solo Vibo Valentia. Nel Sud Sardegna si è speso più che a Nuoro (291 milioni contro 186) con flessioni del mercato simili oltre il -4%".

Nei dati territoriali si osserva come i sassaresi hanno investito 3 milioni in più rispetto al 2021 in motoveicoli: la crescita del 31,2% è la seconda migliore in Italia, mentre i nuoresi hanno speso il 2,7% in più per acquistare mobili (57 milioni di euro). Fanalino di coda per la spesa dei beni durevoli è la provincia di Oristano: 128 milioni di euro, -7,2% rispetto al 2021. Incremento significativo nel Sud Sardegna per i redditi pro capite, ma nonostante il 5,9% in più la cifra media non raggiunge i 16 mila euro.