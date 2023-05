I porti sardi in vetrina alla fiera di Monaco di Baviera

I nuovi progetti di sviluppo dei porti sardi in vetrina a Monaco di Baviera. Dal nuovo terminal passeggeri e merci al Porto canale di Cagliari al completamento dei piazzali dello scalo industriale di Olbia. E poi il potenziamento dello scalo di Porto Torres, la riqualificazione dello scalo di Arbatax e il comparto rinfuse e di connessione ferro - mare nel porto di Santa Giusta - Oristano.

Anche l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna presente all'edizione 2023 della Transport Logistic di Monaco, fiera mondiale dedicata al trasporto merci su gomma, ferro, via acqua e aria, alla mobilità e alle tecnologie per l'informazione. Dal 9 al 12 maggio, all'interno del padiglione della portualità italiana coordinato da Assoporti, l'AdSP - rappresentata dal presidente Massimo Deiana, dal segretario generale Natale Ditel e dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti - ha promosso a livello internazionale, gli scali isolani, con particolare attenzione al settore della logistica. Illustrati anche tutti i vantaggi fiscali derivanti dall'insediamento nelle neo istituite Zone Economiche Speciali.

È stata anche l'occasione per riportare l'attenzione, con nuovi contatti con gli operatori del settore, sul compendio contenitori del Porto Canale di Cagliari. "Oltre agli incontri di business - ha detto Deiana - molti dei quali esplorativi e mirati alla conoscenza della nostra offerta in termini di collegamenti marittimi, spazi operativi e vantaggi fiscali, abbiamo potuto riportare su un tavolo di carattere internazionale la ricerca di nuove partnership commerciali per il rilancio del compendio contenitori e per l'avvio di nuove iniziative sugli altri scali di competenza che, oggi, si presentano ancora più competitivi, grazie agli imponenti investimenti infrastrutturali che l'ente ha messo in campo negli ultimi tre anni".