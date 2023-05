Furti e rapine in serie, due uomini in manette a Sassari

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia locale di Sassari per una serie di furti e rapine commessi in città nelle ultime settimane. In manette su disposizione del tribunale è finito un 28enne sassarese, accusato di avere cercato senza successo di scassinare una gioielleria in centro e di avere poi rubato la gettoniera di un distributore automatico di alimenti e bevande, dopo avere mandato in frantumi con calci e pugni la vetrata protettiva. Il giovane è stato identificato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, arrestato e accompagnato in carcere.

L'altra persona arrestata è un uomo di 35 anni che nell'arco di un mese è stato sorpreso e denunciato per una serie di furti e rapine improprie messi a segno in diversi negozi del centro. In una di queste rapine il 35enne nella fuga in auto aveva cercato di investire una guardia di sicurezza ed era stato inseguito e bloccato dagli agenti della Polizia locale dopo 50 km di inseguimento. Un volta raggiunto e fermato l'uomo aveva opposto resistenza e aveva anche speronato l'auto degli agenti. Per lui, nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice aveva concesso i domicialiari e ieri, in cosiderazione dei numerosi precedenti a suo carico e della pericolosità del soggetto, è stati disposto il trasferimento nel carcere di Bancali.