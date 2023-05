Fronte porto apre a Cagliari la Feltrinelli, salotto letterario

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

"C'è una giornata di sole per ogni libreria che apre in città, Cagliari è la città del sole". Con queste parole lo scrittore Matteo Porru festeggia il taglio del nastro. Ha aperto i battenti nel capoluogo sardo una nuova Libreria Feltrinelli: l'indirizzo è via Roma 11. Una posizione strategica per il neonato presidio culturale, fronte porto, in un pezzo di città dove il cantiere aperto per il nuovo assetto di via Roma ora ostruisce la vista su mare e vele. Un salotto letterario, pronto ad accogliere cittadini e turisti.

"Ospiterà incontri, presentazioni di libri di scrittori non solo Feltrinelli - spiega all'ANSA Alessandra Siddi, direttrice della Feltrinelli di Cagliari - uno spazio di scoperta e confronto, scambi di punti di vista, attraverso le parole di scrittori e scrittrici che ci aprono nuovi scorci sul mondo e lo scambio con gli altri lettori che condividono la nostra stessa passione". Scrittrici, scrittori, lettrici, lettori si sono ritrovati in uno spazio affollatissimo, tra note improvvisate e calici di prosecco. Tra i presenti gli scrittori Flavio Soriga e Andrea Melis e il sindaco Paolo Truzzu. "L'apertura di una libreria è una bella notizia per Cagliari, una bella opportunità per i cittadini e in una parte del centro che si sta rinnovando", ha sottolineato il primo cittadino.

Un ingresso accogliente, vetrate, verde, parquet, colori. Alle pareti didascalie letterarie. A far da sottofondo alla serata il jazz con Rubens Massidda, Adriano Sarais, Carla Giulia Striano. Centottanta metri quadrati ospitano narrativa italiana e straniera, proposte della piccola editoria, saggistica. Per i piccoli lettori c'è un'area dedicata. Tra gli oltre 15.000 titoli, una sezione valorizza la ricchezza di pensiero e racconto degli autori sardi. Tra un angolo e l'altro si trovano i "Focus dedicati ad autori o generi letterari e "Passioni" che variano di mese in mese. "Tantissimi i libri che consiglierei - dice Alessandra Siddi - Il primo è 'Passavamo sulla terra leggeri' di Sergio Atzeni".

Millecinquecento titoli sono rivolti alla Generazione Z. Negli scaffali campeggiano i manga più classici come One Piece, Hanako Kun, Demon Slayer,Tokyo Revengers, fino alle serie più nuove: Kaiju, Choujin X, Dandadan. Poi ancora giochi da tavolo, cartoleria, vinili. C'è poi lo scaffale dei "Libri al buio", incartati, poche parole sul pacchetto per suscitare un interesse.

Flavio Soriga ricorda: "Le Feltrinelli sono un luogo che ho sempre frequentato, in tutte le città. Tutto il primo anno con mia figlia l'ho passato a farla giocare e disegnare in una Feltrinelli a Roma. Spero che molte bambine e bambini cagliaritani passino i pomeriggi in questo nuovo punto d'incontro, davanti al mare, nel cuore della nostra città". E un consiglio ai giovani lo rivolge Matteo Porru: "Entrate in libreria, cercate di capire dove vi porta il cuore, dove il vostro trasporto vi conduce, che sia narrativa italiana o straniera, fiction, anime, manga, va bene tutto. Importante è leggere. La lettura apre mondi, orizzonti".