Consorzio porto di Alghero, si apre la stagione turistica

(ANSA) - ALGHERO, 12 MAG - Alghero apre la stagione del turismo nautico. Oggi alla Marina Acquatica, sotto i Bastioni della città, il Consorzio Porto di Alghero ha presentato l'offerta per la nuova stagione turistica: una serie di servizi ed eventi organizzati in collaborazione con il Comune, la Fondazione Alghero, i principali club nautici e le aziende portuali.

Il presidente del Consorzio, Gian Carlo Piras, il sindaco Mario Conoci, il comandante della Guardia Costiera di Alghero, Giuseppe Tomai, il presidente Assonautica, Giovanni Conoci, e il consigliere regionale Marco Tedde, hanno illustrato le tante novità, a partire dalle opere di miglioramento che sono state realizzate sui pontili e nell'intera area portuale per renderla più accolgiente e fruibile.

Tra le iniziative organizzate per promuovere la Riviera del Corallo ci sono la regata oceanica internazionale "Pro Sailing Tour", in programma dal 18 al 21 maggio, che vedrà protagionisti i porti di Alghero e Bonifacio, in Corsica, e poi ancora il Nautic Event Sardegna 2023, in calendario dal 9 all'11 giugno sulla banchina del porto turistico.

Eventi che nei prossimi anni potranno avere un maggior respiro, grazie all'attuazione del Piano regolatore del porto di Alghero, che, come annunciato oggi dall'assessore all'Urbanistica, Emiliano Piras, sta per superare gli scogli burocratici che lo hanno bloccato finora. "La nuova bozza del Prp sarà all'attenzione dell'assessorato agli Enti locali, Urbanistica e Demanio della Regione Sardegna. Il nuovo tavolo di coordinamento sarà programmato nella riunione prevista il prossimo 22 maggio negli uffici regionali di Sassari, con l'obiettivo di accelerare l'iter e portare in approvazione il piano". Un passaggio propedeutico all'incontro con tutti i portatori d'interesse, i club nautici e le marinerie, così da condividere tutti gli obiettivi della programmazione. (ANSA).