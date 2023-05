Comunali: Conte in Sardegna il 19 per la campagna elettorale

Il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte sarà ad Assemini Comune della città Metropolitana di Cagliari, nel pomeriggio di venerdì 19 per l'unica tappa sarda nella campagna elettorale per le comunali che, nell'Isola, si svolgono il 28 e 29 maggio in 39 Comuni, tra i quali due con oltre 15 mila abitanti: Assemini, appunto, e Iglesias.

Nella corsa alle amministrative, Assemini rappresenta un laboratorio politico in vista delle regionali del 2024: il M5s sostiene, infatti, Diego Corrias con il Pd Verdi, Possibile, Partito socialista italiano. Dieci anni fa Assemini è stata anche una delle prime roccaforti dei Cinquestelle in Sardegna con il sindaco Mario Puddu che oggi, in rotta col movimento, prova a riconquistare la poltrona di sindaco con il simbolo dei Riformatori Sardi e il sostegno di Udc, Sardegna 20Venti, Fortza Paris e Italia Viva.