Stallo lavori in piscine Alghero, ma Comune rassicura

I lavori della piscina comunale coperta di Alghero sono fermi da tre anni e il cantiere è abbandonato. Lo denunciano i consiglieri comunali di opposizione, Gabriella Esposito e Pietro Sartore: "I lavori erano stati avviati su input della precedente amministrazione, poi, dal 2020 il cantiere si è fermato e in seguito è stato rescisso il contratto con l'impresa che stava eseguendo le opere", spiegano i due consiglieri comunali. "Da allora è tutto fermo e non si ha alcuna notizia di cosa stia facendo l'amministrazione per portare a termine i lavori", continuano.

Nel mirino di Sartore ed Esposito c'è anche il mancato utilizzo della piscina all'aperto: "Anche questa dopo essere rimasta inutilizzata per tre estati, l'anno scorso è stata riaperta ma solo per un mese, e non è chiaro se questa estate sarà affidata la gestione a qualcuno per la riapertura".

L'assessore ai Lavori pubblici, Antonello Peru, respinge le accuse e replica: "L'attenzione verso i due impianti è sempre stata alta. In giunta è appena approdato il progetto per la ristrutturazione e manutenzione della piscina comunale scoperta per lavori programmati che dureranno una trentina di giorni. La struttura quindi aprirà per l'estate, con due nuovi spogliati a disposizione", spiega l'esponente della Giunta.

"Per quanto riguarda la piscina coperta, quando ci siamo insediati nel 2019 i lavori erano bloccati. Sono stati riavviati ma poi siamo stati costretti alla risoluzione del contratto e c'è una causa in corso con l'azienda che nel frattempo è fallita. Il progetto è stato rivisto e migliorato. Passerà in giunta entro questo mese e poi saranno appaltati i lavori. Quindi non esiste alcuna disattenzione verso questi impianti da parte dell'amministrazione".